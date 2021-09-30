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إسبانيا تسمح بعودة المشجعين للملاعب بكامل طاقتها الاستيعابية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

جمهور كرة قدم

قالت السلطات الإسبانية، أمس الأربعاء، إن ملاعب كرة القدم الإسبانية ستشهد حضور الجماهير بشكل كامل مرة أخرى، ابتداء من مطلع الأسبوع.

وكانت إسبانيا تسمح بشغل 60 بالمائة فقط من المقاعد في بداية الموسم، لكن مسؤولي الصحة، قالوا إن ظروف جائحة تواصل التحسن بجميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

ولا يزال لدى المناطق المحلية القرار النهائي بشأن عدد المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات، وستبقي كتالونيا القيود عند 60 بالمئة في الوقت الحالي، ما يعني أنه لن تكون هناك تغييرات فورية في المباريات التي يستضيفها فريق .

ومن المتوقع أن تملأ جماهير أتلتيكو مدريد، حامل لقب ، ملعب “واندا متروبوليتانو” في مباراة فريقها ضد برشلونة، السب المقبل.

وقالت السلطات الإسبانية إنها ستعيد تقييم الظروف الصحية في البلاد في غضون شهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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