سيرين عبدالنور وعائلتها يسبحون مع الدلافين في دبي

كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ظهرت فيها اثناء استمتاعها بوقتها مع عائلتها في دبي في الامارات العربية المتحدة.
ونشرت سيرين عبد النور صوراً لها مع عائلتها وهم يسبحون مع الدلافين أثناء رحلتهم الى دبي، وأرفقتها بالتعليق التالي: “كان نهار كتير حلو، تاليا وكريستيانو كتير انبسطوا. شكراً لكل الاشخاص يللي خلّو هالنهار يكون مميز”.
وعلقت سيرين عبد النور على صورة اخرى ظهرت فيها مع عائلتها: “افضل شي عملتو بحياتي هو عائلتي هني فرحتي بهالدني “.
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