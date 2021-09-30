فيديو – زوجة أحمد سعد تتأثّر وتقبّل يده على الهواء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان أحمد سعد جمهوره خلال استضافته مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها، حيث قدّم أغنية كتبها لزوجته علياء بسيوني.

وغنّاها سعد على الهواء لزوجته، مشيراً إلى أنّه كتبها ويغينها للمرة الأولى، وكان من كلماتها: “أخيراً، هنعيش مع بعض أنا وهي، مش هتفرقنا أكبر قوة وهنام وأصحى على الحنية، وهشيلها في قلبي من جوه”.

وما كان من زوجته علياء بسيوني إلّا أن قبّلت يده على الهواء، خلال استضافتها معه ببرنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”.

ومازح سعد مقدمة البرنامج على الهواء، لأنّ برنامجها شهد هذه الأغنية للمرة الأولى، قائلًا: “أنا من كتبها، لكن سآخذ منك مقابلاً لها”، وهو ما جعل زوجته تقبّل يده على الهواء.

يُذكر أنّ الفنان المصري طرح أغنيته الجديدة “ع الدوغري” بمشاركة الفنان الشعبي مصطفى حجاج، كلمات الشاعر مصطفى حسن، ألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.