مليون مشاهدة لـ”الحلزونة”.. محمد عساف: “كل الحب لكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية الحلزونة” للنجم الفلسطيني محمد عساف أكثر من مليون مشاهدة بعد 5 أيام فقط على صدورها على قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتتصدّر أغنية “الحلزونة” منذ طرحها قائمة الفيديوات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، إذ تحتلّ المراتب الأولى في العراق، فلسطين، الإمارات وعدد من البلدان العربية ودول الإغتراب.

وفي أول تعليق له على تحقيق الأغنية مليون مشاهدة بعد أيام من صدورها، قال محمد عساف: “مليون مشاهدة على اليوتيوب…مليون شكرا. و كل الحب لكم“.

وتعاون “محبوب العرب” في هذه الأغنية مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن سامح كريم، والموزع الهامي دهيمة، في حين تولت شركة بلاتينوم ريكوردز إنتاج الأغنية.

وحظيت الأغنية التي طرحت بطريقة اللايركس بتفاعل كبير من عشاق النجم الفلسطيني الذين عبروا عن سعادتهم بالأغنية الجديدة، وأشادوا بإتقانه للجهة المصرية.

وكان النجم الفلسطيني قد أحيا عدّة حفلات خلال فصل الصيف في عدّة دول عربية، وشهدت الحفلات حضوراً كبيراً من عشاقه.

يذكر أنّ محمد عساف كان قد طرح ألبومه الجديد “قصص عن فلسطين”، الذي ضم 7 أغانٍ عن فلسطين، في يونيو الماضي.