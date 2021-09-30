أسيل عمران: “الترند” مؤثر مخيف ومشواري في التصميم طويل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ناقشت الممثلة السعودية أسيل عمران سؤالاً حمل عنوان: “المحتوى الترفيهي.. من يشاهد الآخر؟”، هذا السؤال الذي جاء ضمن جلسة أقيمت خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي سلطت الضوء على دور الترفيه من سينما ومسرح وأعمال تلفزيونية في تشكيل ثقافة عالمية عامة، وفي تحديد أولويات الجمهور من حيث القضايا التي يتبناها ويدافع عنها.

واعتبرت أسيل، في تصريحات صحفية، أن ما يقدم عبر الشاشات من أعمال تجارية و”ترند”، لها تأثير قد يكون إيجابياً أو سلبياً في الجمهور، وأن الوعي هو الذي يحكم الجمهور، معتبرةً أن “الترند” مؤثر مخيف جداً.

وقالت أسيل إن مفهوم التأثير اليوم غير محصور على الشاشات فقط، بل يمكن أن يأتي من كل مكان، رافضةً أن تُنسب كلمة “مؤثر” إلى شخصيات معروفة فقط، وقالت: “كل شخص سواء كان معروفاً أو غير معروف ممكن أن يؤثر فينا من خلال ما ينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وحول رأيها في ما يعرض من أعمال سعودية، نوهت أسيل بالتغيير الكبير الحاصل من حيث القصص والجرأة في الطرح، ومناقشة مواضيع مختلفة غير اعتيادية، بعيداً عن إطار الحب والطلاق والخيانة.

وأكدت أنها تحقق حلمها وطموحها، من خلال دخولها مجال تصميم المجوهرات، الذي وصفته بالخطوة الأولى في عالم التصميم، خاصة أنها توجهت، مؤخراً، لدراسة تصميم الأزياء، كاشفةً عن أنها ستقدم الكثير من الإبداعات في عالم تصميم الأزياء، وغيره.

وكشفت أسيل أنها تقرأ، حالياً، مجموعة نصوص درامية أحدها مسلسل في مصر، وآخر عمل سعودي كوميدي سيصور في الرياض، لكنها لم تقرر بعد، وذلك لكثرة انشغالها في الفترة الحالية بين أسابيع الموضة والدراسة الجامعية وإكسبو 2020.