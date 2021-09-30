جنيفر أنيستون تكشف عن مواصفات رجل أحلامها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة الأميركية جنيفر أنيستون، خلال حديثها مع بروس بوزي، في برنامجه “SiriusXM”، أنها ما زالت عزباء، ولا تجمعها أي علاقة بأي شخص في الوقت الحالي.

وقالت أنيستون (52 عاماً) إنها الآن على استعداد للوقوع في الحب مرة أخرى، بعد أن عزفت عن الأمر لفترة طويلة، لم تشعر فيها بأنها مستعدة لدخول أي علاقة، أو بدء مرحلة جديدة في حياتها.

وكشفت النجمة الأميركية عن مواصفات الرجل الذي تبحث عنه، قائلة إنه يجب أن يكون على قدر عالٍ من الثقة، وذا روح مرحة ولطيفة، وألا يكون شخصية عامة أو معروفة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “فوكس نيوز” الأميركية.

وعقبت أنيستون بأنها طوال الفترة الماضية كانت ترغب في أن تعيش بمفردها ولنفسها، ولم تكن تريد أن تصبح جزءاً من أثنين، فهي اعتادت الدخول في العلاقات منذ أن كانت في سن الـ20، لذلك وجدت من الجيد أن تقضي بعض الوقت بمفردها.

وتحظى أنيستون بسجل حافل من العلاقات والارتباطات غير الناجحة؛ وتزوجت الممثلة الشهيرة من النجم الأميركي براد بيت في الفترة ما بين عامَيْ: 2000 و2005.

وكان لأنيستون العديد من تجارب المواعدة غير الناجحة؛ على سبيل المثال علاقتها بالمغني الأميركي جون ماير، التي لم تنتهِ بشكل جيد، وهاجمها بعد ذلك ماير وعلق على فارق العمر بينهما، حيث إنه يصغر النجمة الشهيرة بـ8 سنوات.

ومن ضمن الزيجات التي لم تكتمل في حياة أنيستون زواجها من الممثل جاستين ثيرو لمدة 6 سنوات، وانتهى الزواج عام 2017.