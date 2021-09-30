جيمس بوند يعود إلى برودواي في ملابس الجنرال ماكبث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم النجم دانيال كريج خطوته المقبلة بعد آخر مشاركة له في سلسلة أفلام العميل السري البريطاني جيمس بوند.

وقال منتجون، الأربعاء، إنّ كريج سيُقدّم شخصية ماكبث الجنرال القاتل الطموح على مسارح برودواي العام المقبل بعدما قدَّم شخصية بوند للمرة الخامسة في فيلمه الجديدة (نو تايم تو داي) (لا وقت للموت) الذي كان العرض العالمي الأول له أمس الثلثاء في لندن.

وستؤدي الممثلة البريطانية روث نيجا دور ليدي ماكبث وسيبدأ العرض في 29 آذار المقبل لفترة محدودة تستمر 15 أسبوعاً.

وكريج (53 عاماً)، الذي يجسّد في فيلمه الجديد دور بوند للمرة الخامسة ممثل مسرحي مخضرم، قدَّم مسرحية (بيترايال) (خيانة) في برودواي عام 2013 كما قدَّم أعمالاً مسرحية عديدة في لندن.

وستكون المسرحية الجديدة المقتبسة عن مسرحية شكسبير الشهيرة من إنتاج باربرا بروكولي ومايكل جي. ويلسون منتجي فيلم بوند. وطُرحت التذاكر للبيع اليوم الأربعاء.

وقالت بروكولي، في بيان، إنّ “دانيال ليس مجرد ممثل سينمائي كبير لكنه ممثل مسرحي مذهل أيضاً… إنّني متحمّسة جدّاً لمشاركته العودة الى برودواي لتقديم هذا الدور الشهير”.

وفتحت عشرات المسارح في برودواي أبوابها في أيلول الجاري وعادت العروض المسرحية والمسرحيات الغنائية بعد إغلاق لم يسبق له مثيل دام 18 شهراً بسبب جائحة كورونا.