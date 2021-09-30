دريد لحام عن التمثيل بالمصرية: “هل تقبلون حديث عادل إمام بلهجة أخرى؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عُقدت ندوة لتكريم الفنان السوري دريد لحام ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي، وكشف خلالها عن سبب عدم تجسيده شخصيات فنية تتحدث باللهجة المصرية.

وقال إنه مقتنع بأنّ لهجة أي فنان تعبّر عن هويته ونابعة منها، وطرح سؤالاً على الحضور: “هل يتقبّل المصريون حديث الزعيم عادل إمام بلهجة أخرى بخلاف المصرية في أعماله؟”.

وأضاف: “متمسك بلهجتي السورية في المقام الأول، وأرى أنّ اللهجة المصرية هوية وليست لغة، ولكنني حرصت على استخدام عدد من المصطلحات الدارجة في الدول التي عرضت مسرحياتي فيها”.

وكان لحام قد تحدّث في وقت سابق مع “النهار العربي” عن فيلم جديد يستعد لطرحه قريباً، وقال: “سعيد جداً بفيلم “الحكيم”، وهو يتناول يوميات طبيب في الريف”.

وتابع: “يجري التصوير في أرياف طرطوس وحمص، حيث جمال الطبيعة، وكانت كواليس العمل أكثر من رائعة، وفي أجواء التصوير كانت العلاقة بين أفراد العمل أسرية وقوية مملوءة بالمحبة والتعاون كما لو كنا عائلة واحدة في العمل”.

ويشارك في البطولة روبين عيسى، تسنيم باشا، محمد قنوع، ربى الحلبي، رامي أحمر، ليا مباردي، أحمد رافع، عاصم حواط، لوريس قزق، راما زين العابدين وغيرهم.