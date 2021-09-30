أسرة “الهيبة” تودّع “أم جبل”: “يطوّلنا بعمرك ست منى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر مخرج مسلسل “الهيبة – جبل” صورة لفريق العمل في ساحة الهيبة، برفقة الفنانة القديرة منى واصف وكتب معلّقاً: “أسرة “الهيبة – جبل” بجزئه الأخير تودّع أم جبل في يوم تصويرها الأخير في العمل، يطوّلنا عمرك ست منى”.

وبجري العمل على قدم وساق لإنهاء المشاهد المتبقية من العمل للبدء بعرضه على منصة “شاهد VIP” في شهر تشرين الأول.

من جهة أخرى، تصدّر منذ أيام الممثل تيم حسن الترند بسبب مشهد “السحسوح” من الموسم السابق “الهيبة – الحصاد “.

تيم حسن الذي سيظهر في الموسم الخامس بإطلالة مميزة ومختلفة عما أطلّ بها في “الهيبة -الحصاد”، حيث كان أهمل مظهره بعدما عاش لفترة منعزلاً في الجرود، وانتشرت صور عدّة له برفقة المعجبين وظهر بعض الشيب في ذقنه، الأمر الذي اعتبره كثير من “الفانز” أنّ ذلك زاده وسامة وهيبة.