اليسا في منزل هيفاء وهبي.. عناق وقالب حلوى

كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 08:43 صباحاً - حلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ ضيفة على العشاء في منزل مواطنتها الفنانة ​هيفا وهبي​ وفق ما تم تداوله من قبل معجبي الفنانتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقاطع فيديو عبر خاصية “الستوريز” تظهر ساقي الفنانة اللبنانية إليسا وهي تتمشى في منزلها، كما في مقطع فيديو آخر بدت إليسا وهي تقطع قالب حلوى بالشوكولا مكتوب عليه “باهاماس” للدلالة على حفل إليسا الذي ستحييه هناك في عيد الحب ضمن جولة أميركية والذي أعادت إليسا نشره.

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وفي صورة نشرها أحد متابعي الفنانتين المحبوبتين تبدو إليسا وهيفا تتعانقان ويظهر أمامهما طاولة عليها قالبا حلوى على كل منهما اسماهما وصورتهما.

إشارة إلى أن علاقة صداقة واحترام ومحبة تسود بين الفنانتين والتي تجلت في أغنية إليسا “هنغني كمان وكمان” التي شاركت فيها هيفا من الحجر الصحي وكانتا ترتديان البيجاما وحققت نجاحاً منقطع النظير.



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