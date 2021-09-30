شكرا لقرائتكم خبر عن هيلينا بونهام كارتر تعود من جديد للجزء الثانى من فيلم Enola Holmes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة هيلينا بونهام كارتر من جديد في الجزء الثانى من فيلم Enola Holmes، حيث تشارك البطولة مع الممثلة الشابة ميلي بوبي براون والممثل هنري كافيل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

حيث تلعب بونهام كارتر دور يودوريا هولمز، والدة عائلة التجسس الشهيرة، في الفيلم الذي يستند إلى كتب نانسي سبرينجر، حيث يدور حول قصة إينولا (براون)، الأخت المراهقة المتمردة لشارلوك هولمز (كافيل)، محققة ذكية موهوبة وغالبًا ما تتفوق على أشقائها المشهورين.

ويشاركهم بطولة الجزء الثانى من الفيلم كل من ديفيد ثيوليس وسوزان ووكوما وعديل أختار وشارون دنكان بروستر وهانا دود وآبي هيرن وجابرييل تيرني وسيرانا سو لينج بليس.

كما أعلنت Netflix أن لويس بارتريدج سيعيد دوره Tewksbury، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، ولم تكشف الشبكة المنتجة إلى الان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد على المنصة، وكان قد طرح الجزء الأول من الفيلم في 23 سبتمبر من العام الماضى 2020.

فيلم Enola Holmes يدور فى إطار دراما وتشويق في إنجلترا في عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح على مكان ذهابها أو لماذا، وبعد طفولة شجاعة وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.