“راقية وكلها أنوثة ومحترمة”.. سعد رمضان يصف ساشا دحدوح بهذه الكلمات!

كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - حل الفنان اللبناني سعد رمضان ومواطنته الاعلامية ساشا دحدوح ضيفان على الاعلامي مصطفى الاغا في حلقة الامس من برنامج “صدى الملاعب” المذاع على قناة “mbc”.

وخلال اللقاء طلب مصطفى الاغا من سعد رمضان ان يصف ساشا دحدوح فقال عنها: “انسانة راقية جدا وكلها انوثة ومحترمة جدا جدا”.

بدورها تحدثت ساشا دحدوح عن اسوأ ثلاث صفات فيها قائلة: “كثير بفكر للمستقبل وعصبية كثير وبتأثر من اقل كلمة”.

أما عن احلى ثلاث صفات فيها فقد قالت ساشا دحدوح: “الصدق وعندي كثير حنان للكل”.