ميس حمدان بوصلة رقص جريئة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - شاركت الفنانة الأردنية ميس حمدان متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رقص جديد له ظهرت فيه بإطلالة جريئة.

وظهرت ميس حمدان في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية، مرتدية “تي شيرت” مكشوف البطن، وتؤدي حركات راقصة غريبة .

وقد تعرضت ميس حمدان للتنمر من بعض المتابعين حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “مستفزة جداً”، “حركة الغسالة الخربانة”، “الجو مو جوك غيري حتى نرجع نحب تصرفاتك”، انجنت العادة”!.

يذكر أن ميس حمدان كان قد أطلقت مشروعها الاستثماري الخاص بها، حيث تخصصت في تصميم الأزياء، وأرادت أن تحقق نجاحاً في هذا المجال فابتعدت مؤقتا عن التمثيل وتقديم البرامج.

وكانت ميس حمدان قد أطلقت ماركة “Mimitta” الخاصة بها حيث بدأت في عقد اتفاقيات مع عدة شركات ومنظمي عروض الأزياء، خاصة أنها لم تحصر نفسها في تصميم نوعية محددة من الملابس بل تعاملت مع ملابس السهرة والمحجبات والسهرة وكافة الأذواق، ورغم عدم دراستها لهذا المجال إلا أنها تؤكد أنها موهوبة منذ الصغر في تصميم الملابس.