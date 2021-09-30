شكرا لقرائتكم خبر عن يومياً..عشرات الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية تضيء مختلف أجنحة إكسبو 2020 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

عشرات الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية تضيء مختلف أجنحة إكسبو 2020 يوميا لتقدم على مدار 182 يوما أوقاتا من الفرح لا تُنسى.



يفتح إكسبو 2020 دبي، أول معرض عالمي يُعقد بالشرق الأوسط ويمتد على مساحة 4.3 كيلومتر مربع، أبوابه أمام قرابة 200 دولة مطلع أكتوبر/تشرين الأول، بعد عام من تأجيله لحماية الجميع من عدوى كورونا المستجد.

خلال الحدث الدولي الذي يستمر حتى نهاية مارس 2022، يدعو إكسبو دبي زواره لاستكشاف المشهد الثقافي والفني النابض بالحياة وعيش تجارب غامرة في عالم من الإبداع المعاصر، بداية من أوبرا الوصل مرورا بعدد متنوع من الأعمال الفنية والعروض المسرحية والندوات الشعرية والاستعراضات وعروض الأزياء والجوالة وورش العمل.

وتتضمن فعاليات الحدث المرتقب أكثر من 15 ساعة ترفيه يومياً و60 عرضاً حياً على مدار أيام الأسبوع، وفقا للموقع الإلكتروني لإكسبو دبي.

وتبدأ الحفالات والسهرات الفنية مكبرا مع انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020، الذي يحييه كوكبة من ألمع نجوم العرب والعالم، بينهم: فنان العرب محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، والنجمة الإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية اللبنانية الأمريكية ميساء قرعة.

كما تضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل: مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ، والفنانة الحائزة على 4 جوائز جرامي أنجيليك كيدجو، والممثلة الحائزة على جائزة جولدن جلوب والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

قبل أيام على ترحيب إكسبو 2020 بزواره من مختلف أنحاء العالم، تسلط "العين الإخبارية" الضوء على بعض الفعاليات الفنية والثقافية التي ينصح بمشاهدتها خلال زيارة المعرص الدولي.

1- أوبرا الوصل

تمثل أوبرا الوصل محطة ثقافية بارزة في تاريخ دولة الإمارات، وتروي حكاية ألف سنة من الثقافة.

وتصحب هذه الأوبرا الجمهور في رحلة غنائية ساحرة باللغة الإنجليزية، تتمحور حول الوحدة والتواصل لتغمرك تجربة عروض الأداء الممتدة على ساعتين بروح الوصل الحقيقية.

2- مهرجان الأضواء الليلية

يمكن لزوار إكسبو دبي الاستمتاع بمهرجان الأضواء الليلية كل مساء بعد غروب الشمس، حيث تنبض المباني والمساحات بالحياة بإسقاطات ضوئية تُنشئ عالما ساحرا من العجائب والجمال.

3- رحلة مع الموسيقى

تأخذك إيقاعات إكسبو دبي في رحلة مع الموسيقى حول العالم، من خلال مهرجان شهري فريد يتجاوز حواجز الجغرافيا ويربط العالم على خشبة المسرح عبر الأصوات والإيقاعات التي تجمعنا.

4- لقاء شهري للشعراء

يتيح إكسبو 2020 لزواره حضور لقاء شهري للشعراء يعتبر نسخة طبق الأصل بتقنية عالية لتحفة من عصر النهضة.

الأمسية الموسيقية والشعرية ستكون مختارة وتجمع بين شعراء يتمتعون بشهرة عالمية وآخرين ناشئين من السعودية ومنطقة الخليج والعالم العربي، ليقدموا معا عرضا شعريا مدته ساعتان، ممزوجا بموسيقى الفرقة الوطنية السعودية

5- جلسات الغناء الخليجية

يصطحبك المعرض الدولي في رحلة موسيقية خليجية مميزة، عبارة عن جلسات تعرفك بطريقة مشـوقة إلى واحدة من التقاليد، وتسلط الضوء على الروح العربية المضيافـة لدولة الإمارات وعلى جوهر التواصل في إكسبو 2020.

6- أوركسترا الروبوتات

في الجناح الألماني، يمكن لزوار إكسبو دبي الاستماع إلى أوركسترا الروبوتات في مختبر الثقافة، حيث تقدم أداء رائعا من خلال دمج الموسيقى الكلاسيكية والصوتية والإلكترونية وموسيقى الروك.

وعلى أيدي أعضاء الفرقة الروبوتية يمكن الاستماع إلى موسيقى مستوحاة من مقطوعات بيتهوفن المميزة والشهيرة.

7- أوركسترا الفردوس

تتميز نسخة إكسبو 2020 بعروض موسيقية فريدية تقدمها أوركسترا الفردوس، وهي فرقة نسائية رائدة تشكلت حصريا من أجل إكسبو 2020 تحت قيادة الموسيقار الحائز على جائزة الأوسكار إيه آر رحمان.

ويستعد الملحن العالمي لصياغة مسارات موسيقية جديدة مع عازفات الموسيقى من العالم العربي وتقديمها خلال المعرض الدولي.

8- إيقاع يحرّك العالم

من داخل جناح جامايكا، وعلى أنغام الإيقاعات المبهجة، يدعوك إكسبو دبي لحضور حفلة عفوية في الشارع وسط حاويات شحن من جميع أنحاء العالم.

خلال تلك الحفلات العفوية، يمكنك الاستمتاع بمشاهد وأصوات ونكهات جامايكا، والتعرّف إلى دورها في ربط العالم وكونها حلقة وصل لوجستية.

9- أمسيات خالدة

يدشن قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر سلسلة "أمسيات خالدة" الغنائية في إكسبو 2020، التي تقدم كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة والعالم يسعدون الزوار عبر عروض مبهرة وملهمة تجسد شعار الحدث الدولي الاستثنائي وموضوعاته وقيمه.

وبينما ستُقام جميع الحفلات في ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، حيث قُبة الوصل التي تمثل شاشة عرض غامر بنطاق 360 درجة، سيكون بوسع زوار إكسبو مشاهدة العروض المبهرة على شاشات عملاقة في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل، إضافة إلى مشاهدة البث عبر الإنترنت.

10- رقصات من أنحاء العالم

يصحب إكسبو 2020 الجماهير في جولة سريعة للتعرف إلى بعض أكثر الرقصات جاذبية في العالم، مع سرد قصص فريدة ومذهلة، بما في ذلك فن الباليه المذهل والشهير بأداء فرقة "بولشوي" الروسية.

أيضا يسلط الضوء على العروض الراقصة "أفريكان سيركس" و"دانس إكسترافاغانزا" التي تقدمها فرقة الرقص "ساراكاسي أولستارز"، وفرقة رقص الهيب هوب العالمية الحاصلة على بطولة العالم ثلاث مرات "ذا رويال فاميلي"، التي اكتسبت شهرة عندما ظهرت في الفيديو الموسيقي "سوري" للنجم جاستن بيبر.