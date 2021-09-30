شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أجمل امرأة بالعالم مونيكا بيلوتشى .. حلمت بالمحاماة وخانها الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الخميس النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى بعيد ميلادها الـ 57 إذ تعتبر بالنسبة لكثيرين جميلة الجميلات كما صنفت من قبل ترشيحات عديدة كأجمل امرأة على وجه الأرض، بعدما ذاع صيتها بفضل جمالها الذى ساهم في نجوميتها بأفلام عديدة بدأت من موطنها إيطاليا حتى انتقل للعالم أجمع.

مونيكا بيلوتشى التي ولدت زى النهارده من عام 1964 ربما لم يعلم كثيرون بأنها لم ترغب يوماً في طفولتها أن تصبح ممثلة وإنما مثلما روت بأكثر من حوار لها أنها حلمت بأن تكون محامية، لذا التحقت بعالم الأزياء وعملت موديل في البداية لتصرف على دراستها الجامعية، حتى جاء عام 1988، التي انتقلت فيه إلى مركز الأزياء الأوروبية في ميلانو، ثم أصبحت مونيكا اسما معروفا في عالم عروض الأزياء في باريس ووصلت شهرتها حتى نيويورك.



مونيكا بيلوتشى

وما هي إلا فترة قليلة حتى بدأت مشوارها السينمائي بعدما تلقت دروسًا في التمثيل، وظهرت في أدوار ثانوية في أفلام منها: La Riffa و Bram Stoker’s Dracula.

ولكن انطلاقتها التمثيلية الحقيقية جاءت بعد سنوات ففي عام 1996، ومن خلال فيلم The Apartment تألقت من خلال دور "ليزا"، لتنطلق رحلتها ويتعرف الجمهور على سيدة يُضرب بهل الأمثال نظرًا لجمالها وجاذبيتها.



مونيكا بيلوتشى 2

كما تحتل مونيكا بيلوتشي المرتبة 21 من بين 100 امرأة الأكثر إثارة في كل العصور وفقا لمجلة Men's Health، وتأتى فى المرتبة الأولى في قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002.

ورغم أن دورها "برسفون" في سلسلة The Matrix لم يكن يتضمن مواضيع ذات جرأة إلا أنها حصلت على المركز 21 في قائمة أكثر ٢٥ امرأة إغراءً في السينما حسب مجلة Empire.

وحصلت على أجمل امرأة في العالم لأكثر من عام وفقا لقائمة TOP BEAUTY WORLD.

ورغم جمالها إلا أنها أشارت أن الجمال لم يشفع لها في أوقات كثيرة، إذ تعرضت للخيانة من أكثر من رجل وفقاً لتصريحاتها ببرنامج Yes I'm Famous.