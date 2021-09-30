نيكول سابا جذابة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها بصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "سابا" الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جذابة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكان في استقبالها المنتج وليد منصور منظم الحفل، وعقب صعودها على خشبة المسرح أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها المميزة منها "براحتي، التوتو ني، وقررت".

كما قدمت "نيكول" عددًا من الأغاني لكبار المطربين من بينها: "يا واد يا تقيل، سهر الليالي، وبنت السلطان".