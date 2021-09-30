محمد الفلاح - نون التأنيث والنصر.. إليسا تعلق على تعيين رئيسة وزراء تونس

الخميس 30 سبتمبر 2021

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء الأربعاء، على تعيين نجلاء بودن رئيسة للوزراء في تونس.



وقالت إليسا في تغريدة عبر "تويتر"، إن "تونس الجميلة في كل شيء تنتصر للمرأة مرة جديدة".

وأضافت: "مبروك لهذه الدولة الحبيبة انتصارها للمساواة عبر أول رئيسة حكومة. إنها نون التأنيث والنصر".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف، الأربعاء، نجلاء بودن بتشكيل حكومة "في أقرب الآجال"، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب: عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 المتعلق بتدابير استثنائية خاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ويأتي تعيين رئيسة للحكومة في إطار أولى الخطوات ضمن خارطة الطريق عقب قرارات استثنائية أعلنها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، تقضي بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.