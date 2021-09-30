شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Free Guy لـ ريان رينولدز يتخطى الـ 300 مليون دولار حوال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم الحركة الكوميدي Free Guy حاجز الـ 300 مليون دولار، لتصل مجمل الإيرادات إلى 317 مليونًا و 854 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض حول العالم منذ يوم 13 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 28 مليون و365 ألف دولار في العرض الإفتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 114 ملايين و 412 آلاف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و 203 مليونًا و 441 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسة شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.