شكرا لقرائتكم خبر عن قلب مفتوح.. الحكاية تكشف أكذوبة السوشيال ميديا والمخرج يعيد اكتشاف كمال أبو رية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته حكاية "قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب" طوال فترة عرضه على مدار الأيام الماضية على شاشة قناة الحياة، حيث نجح العمل فى توعية الشارع المصرى بأمور عديدة ربما يجهلها كثيرون بخصوص الزيف والخداع على السوشيال ميديا.

وتسلط الحكاية الضوء على التأثير الإيجابي والسلبي للسوشيال ميديا والتكنولوجيا في حياة الأفراد، إذ تدور أحداث الحكاية حول حصول جراح كبير على هاتف ذكي للمرة الأولى لتحدث تغيرات كبيرة فى حياته، وتؤكد الحكاية أن السوشيال ميديا ليست حقيقية في أغلب الأحيان، كل ذلك فى 5 حلقات مكثفة هي مدة الحكاية، انتهى عرضها أمس الأربعاء.

ونجح المخرج أحمد خالد أمين فى تقديم صورة حية من الحكاية على الشاشة، بدءا من اختيار أبطالها برؤية صائبة وفى مقدمتهم الفنان القدير كمال أبو رية، والذى يقدمه بشكل جديد للغاية لم يعتاده الجمهور من قبل، فضلا عن التناغم الشديد بين الممثلين، والكادرات المختلفة، والتى توحى بأنك أمام مخرج متجدد ومختلف.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" يتكون من حكايات منفصلة، كل حكاية تعرض في 5 حلقات، وعرض الموسم الأول منه قبل شهر رمضان 2021.

حدوتة "قلب مفتوح" من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

مسلسل "ورا كل باب" يتكون من حكايات منفصلة، كل حكاية تعرض في 5 حلقات، وعرض الموسم الأول منه قبل شهر رمضان 2021، والموسم الثاني عرض منه حتى الآن حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب".

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.