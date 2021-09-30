نجل محمد رضا: "والدي كان مغرم بالجلاليب وماكنش متخيل يبقى معلم السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تحدث "أحمد" نجل الفنان الراحل محمد رضا، عن حياة والده، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته ال ٣٧.

وقال نجل محمد رضا، خلال الندوة: "والدي كان مغرم بالجلاليب ويحتفظ بها بعد إنتهاء تصوير أي عمل، وكان فنان حنين وطيب أوي".

وأضاف: "والدي مكنش متخيل في ذهنه قبل التمثيل، إنه هيبقى معلم السينما المصرية، وبدأ مشوار المعلمة في السينما بشخصية المعلم كرشة في (زقاق الفندق)، وحقق نجاح كبير في الفيلم ده وعمل بعدها مع فريد شوقي برضو دور المعلم بأحد المسرحيات".

وانطلق السبت ٢٥ سبتمبر، حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

يقام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.