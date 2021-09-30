أسما شريف منير تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المذيعة أسما شريف منير شقيقتها فريدة بعيد ميلادها، الذي وافق 29 سبتمبر.

ونشرت أسما صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتي أختي وبنتي وحبيبتي وصاحبتي، عيد سعيد".

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.

"أسما" هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد"، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل في مجال التجميل والأزياء، وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON عام 2018.