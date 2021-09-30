محمد الفلاح - إلهام شاهين تكشف سبب التحاقها بجامعة الأزهر

الخميس 30 سبتمبر 2021

كان والد الفنانة المصرية إلهام شاهين يخشى عليها من الاختلاط بالشباب، لذا حرص على إلحاقها بجامعة الأزهر، التي تمنع الاختلاط.



هذا ما كشفته إلهام شاهين خلال ندوة لتكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري، الأربعاء، في حديثها عن مرحلتها الدراسية.

وأضافت أن خجلها الزائد في بدايتها كان بسبب دراستها في مدارس للفتيات فقط.

وأشارت شاهين (60 عاماً) إلى أنها اختارت اسم "المتمردة" عنواناً لكتابها الذي يحمل تكريمها في الدورة الـ14 للمهرجان القومي للمسرح المصري لأنه يعبّر عنها.

وأكدت أنها سعدت بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح لارتباط بداياتها بالوقوف على المسرح إلى جانب أنها خريجة معهد الفنون المسرحية.

وعن اسم كتاب تكريمها، قالت إلهام شاهين: "اخترت اسم (المتمردة) لكتابي، لأني كل حياتي متمردة، وهذا التمرد أدخلني في صراعات ومشكلات كثيرة".

وتابعت: "أنا متمردة من يومي، وبابا كان ضد شغلي في مجال الفن، وخدوني عند دكتور نفساني وأنا صغيرة".

ندوة الفنانة إلهام شاهين انعقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، كما تم توقيع الكتاب، الذي أصدره المهرجان القومي التابع لوزارة الثقافة، بمناسبة تكريم شاهين ومشوارها الفني، والذي قدمت خلاله 26 مسرحية.