شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قابيل: أنا بصحة جيدة ولم أصاب بكورونا كما يدعى البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود قابيل عن السبب الذى منعه من المشاركة في مهرجان الإسكندرية، نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا، وتابع: "أنا كويس.. بس خدت دور برد لأن أنا بتمرن سباحة في نادى الجزيرة ومع تغير الجو والتكييف جانى دور برد".

وأضاف "قابيل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أنه تفاجأ بالعديد من الاتصالات التي تخبره أنهم علموا أنه أصيب بكورونا، وأن حالته الصحية متردية، وتابع: "نحن كفنانين عانينا كثيراً من الأخبار الكاذبة.. بعض الأخبار قالت إننى بلفظ أنفاسى الأخيرة وده كلام ملهوش معنى".

وأكد "قابيل" أنه لا صحة لما تردد مؤخراً عن تردى أوضاعه الصحية بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتابع: "بطمن جمهورى أنا بخير".