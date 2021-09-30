شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: والدى أدخلنى جامعة الأزهر بسبب الاختلاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنان إلهام شاهين، فى بداية حديثها خلال ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، عن سعادتها بتكريم المهرجان القومى للمسرح، قائلة: "تكريمى من المهرجان القومى للمسرح هو أهم تكريم فى مسيرتي وله فرحته الخاصة، وقيمة التكريم من قيمة الجهة التى تقدمه وهى الدولة المصرية"، وأضافت إلهام: عنوان "المتمردة" عجبنى جدا، ورغم أن والدى السيد شاهين كانت روحه فنية وكان شاعرا لكنه يرفض عملى فى الفن، وكنت خجولة وحساسة للغاية، وذهبت للدكتور وأنا طفلة بسبب الكسوف".

وقالت إلهام شاهين: "كنت متفوقة فى اللغة العربية، وجيبت 50 من 50 فى الثانويج العامة، وحصلت على الدرجات النهائية فى باقى المواد عدى الأحياء التى رسبت فيها لكننى نجحت فيها بدرجات الرأفة، بابا أدخلنى جامعة الأزهر، بسبب الاختلاط، ولأن الدراسة فى الكليات مقتصرة على الفتيات فقط، لكننى تمردت وقدمت كذلك فى معهد السينما".

وتابعت: "والدى رفض فى البداية موضوع التمثيل، وعندما عرض علىّ المخرج كمال حسين تقديم (حورية من المريخ) رفضت لاننى خجولة، وكانت رغبتى فى الإخراج، لكننى لم أجد قسم للإخراج فى المعهد فدخلت قسم تمثيل، وهناك قالوا (إنتى عندك الموهبة لكنك متعرفيش وهنا نساعدك)".

وأضافت: "فى أول عرض كنت خجولة وصوتى واطى، وهتف الجمهور (الصوت، الصوت)، فدخلت فى نوبة بكاء، وقولت للمخرج (مش عارزة أمثل) وطلب حينها المخرج من الجمهور مساندتى، وبابا قال له (أنا قولتلك هتفضحنا)".

وعقدت ندوة النجمة إلهام شاهين بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للحديث عن كتاب المتمردة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري".