شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل: كنت بمثل أدوار مش فاهمها.. وإفيهاتى مستوحاة من محمد نجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه سهرانين الفنان عمروعبد الجليل والمطربة أمينة، وذلك بعد تأجيل هذه الحلقة التي كان مفترض عرضها الأسبوع الماضى، ولكن تم تأجيلها بسبب الحداد بعد وفاة المشير طنطاوى.

وخلال الحلقة تحدث عمرو عبد الجليل عن بداياته الفنية قائلا: "كنت بمثل أدوار مش فاهمها.. ومش عارف اختارونى ليه".

وأكد عبد الجليل أن إفيهاته والكوميديا التي يلعبها مستوحاة من الفنان الراحل محمد نجم، خاصة أنه كان يعمل فى مسرحه لسنوات طويلة وتأثر به، وأكثر مسرحية أحبها له عش المجانين.

وحكى عمرو عبد الجليل موقفا كوميديا فى طفولته إذ كان فى طريقه لشراء "جاز" وقابل أحد الأطفال فى سنه وضربه بعدها جرى مسرعا إلى بيته، بعدها كان أخوه التوأم فى الشارع ووجده الطفل الذى ضربه، فانهال على أخيه بالضرب لما رجع قلتله أه أنا ضربته.