شكرا لقرائتكم خبر عن قناص درجة أولى.. آسر ياسين يتدرب على الرماية ويصيب الهدف بمهارة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواظب نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهواياتهم المفضلة بعيدا عن التمثيل والمجال الفني، ويحرص البعض على ممارسة هواياتهم بجانب تفاصيل يومهم المتكررة، الخاصة والعملية، ويعد النجم آسر ياسين من النجوم الذين يقومون باستمرار بممارسة هوايتهم المفضلة ومن أشهرها الملاكمة والرماية.

وشارك الفنان آسر ياسين مجموعة من الصور على حالته الخاصة بموقع إنستجرام، وهو يتدرب على الرماية باستخدام السلاح الناري، حيث ظهر وهو يمسك بالسلاح ويصوب على لوحة النشان، ثم شارك صورة له بعد التدريب وتظهر تميزه في اطلاق النار على اللوحة واصابته الهدف في منتصف اللوحة بمهارة عالية.



آسر ياسين يمارس هوايته



آسر ياسين يمارس الرماية

جدير بالذكر أن الفنان النجم آسر ياسين يجسد دور ضابط مباحث خلال أحداث مسلسل "الثمانية"، ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار الأكشن، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى بمنطقة التجمع الخامس فى أكثر من ديكور آخرها كان ديكور مستشفى، وجمعت المشاهد بين محمد علاء وآسر ياسين.



آسر ياسين خلال التدريب



اسر ياسين

مسلسل الثمانية ينتمى لنوعية الـ8 حلقات الدرامية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري، ويستعد فريق العمل للسفر لإحدى الدول الأوروبية، منتصف الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.

مسلسل "الثمانية" يقوم ببطولة العمل الفنان آسر ياسين، محمد علاء "جاميكا"، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، ويكثف المخرج أحمد مدحت عدد ساعات التصوير إلى 10 ساعات يوميًا للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للعرض.