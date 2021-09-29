شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة: أمى ضربتنى بالقلم بسبب "بدلة ضابط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه سهرانين الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة، وذلك بعد تأجيل هذه الحلقة التي كان مفترض عرضها الأسبوع الماضى، ولكن تم تأجيلها بسبب الحداد بعد وفاة المشير طنطاوى.

وقالت أمينة خلال الحلقة إنها تعشق السهر طيلة عمرها منذ صغرها، وكشفت أنها من محافظة الإسكندرية من منطقة الورديان، اسمها الحقيقى وفاء الفخرانى، والشركة المنتجة اقترحت عليا اسم أمينة اسمًا فنيًا.

وتابعت أمينة رغم كونها إسكندرانية لكنها تخاف من البحر، موضحة: "كنت هغرق فى مرة، لكن بحب أقعد على البحر وأغنيله "يا بنت يا أم المريلة الكحلى".

وأضافت أمينة: "تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وجئت من الإسكندرية عشان أمثل بس، وأول مرة أشوف عمرو عبد الجليل فى مسرح محمد نجم".

وكشفت أنها كانت تفتعل المشكلات فى صغرها قائلة: "كنت بتخانق كتير وأنا صغيرة، ومرة كنت عايزة ألبس بدلة ظابط فى العيد وماما ضربتنى بالقلم".