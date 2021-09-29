شكرا لقرائتكم خبر عن تورتة "زى القمر".. مي كساب تحتفل مع أوكا بنجاح دورها فى حكاية "عقبال عوضك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة مي كساب عن سعادتها باحتفال زوجها مطرب المهرجانات أوكا بنجاحها في دورها في حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل زى القمر، ونشرت مي كساب صورة لها مع زوجها أوكا على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهما يحتفلان بتورته بنجاح دورها في المسلسل.



مى كساب على إنستجرام

ووجهت الفنانة مي كساب رسالة خلال احتفالها مع زوجها بنجاح دورها قائلة: "العوض مش بس في الجواز العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين، عوضنا لو احنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين بس إحنا مستعجلين عليه".



مى كساب وأوكا

وكانت قناة cbc عرضت الحلقة الأولى من حكاية "عقبال عوضك" من الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر" السبت الماضى، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

كما عرضت قناة cbc حلقات حكاية "1%" للنجمة صابرين ومن إخراج أحمد شفيق على شاشتها، الأيام الماضية تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.