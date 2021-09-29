شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل لـ أمير كرارة: بتكلم مع نفسى وبسهر معايا ولو اتفرجت عليا بضايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف النجم أمير كرارة فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه سهرانين الفنان عمروعبد الجليل والمطربة أمينة، وذلك بعد تأجيل هذه الحلقة التي كان مفترض عرضها الأسبوع الماضى، ولكن تم تأجيلها بسبب الحداد بعد وفاة المشير طنطاوى.

وقال عمرو عبد الجليل فى بداية الحلقة عن علاقته بالسهر بطريقته المعهودة: "بسهر مع نفسى وبكلم نفسى، ولو اتفرجت على نفسى بضايق ومش بعجبنى".

وتحدث عبد الجليل عن أمنيته فى العيش فى مكان نائٍ بعيدا عن صخب الحياة وبشكل بدائى ومستعد أن يترك التمثيل فى مقابل ذلك.

وعن نشأته قال عبد الجليل: "أنا من روض الفرج ، جنبنا مركز شباب دخلت ألعب كورة لقيتنى مليش فيها.. جربت سلة برضه مليش فيها.. لحد ما لقيت فريق التمثيل دخلت مخرجتش".

وعن الحب فى حياته صرح: "حبيت من طرف واحد فى المدرسة، وكنت زمان مدمن مزيكا دلوقتى بطلت لكن بحب أغنية أم كلثوم الأولة فى الغرام، أشعر أنها لخصت الغناء كله فى هذه الأغنية". ثم قدم أمير كرارة المطربة أمينة التي بدأت فقرتها بأغنية "ودارت الأيام" لكوكب الشرق أم كلثوم.