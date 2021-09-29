شكرا لقرائتكم خبر عن الخواجة مشجع فى المدرجات والسينما.. ظهر "أهلاوى" فى هذا الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى رأفت ياسين الشهير بـ "الخواجة" كبير مشجعى نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاته بعد معاناته مع فيروس كورونا، داعين له بالمغفرة والرحمة.

وشارك الخواجة ضيف شرف فى العديد من الأعمال الفنية، إذ يظهر فى دور مشجع كروى، لكن العجيب أنه ظهر فى أحد الأعمال كمشجع أهلاوى.

وظهر الخواجة فى فيلم سيد العاطفى بطولة تامر حسنى وعبلة كامل ونور، طلعت زكريا ، وحيد سيف، لطفى لبيب، وزينة، وكان إنتاج سنة 2005، وظهر فى دور مشجع زملكاوى.

وشارك في فيلم "أبو علي" للنجم كريم عبد العزيز والنجمة منى زكى، فى دور مشجع أهلاوى، ما عرضه للكثير من الهجوم من قبل جمهور الأبيض.

وفي سنة 2007 شارك في فيلم "كدة رضا" مع أحمد حلمي ولطفي لبيب ومنة شلبي، فى دور مشجع زملكاوى.

كما شارك الخواجة في فيلم "الزمهلاوية" سنة 2008، كمشجع للنادي الزمالك، والفيلم كان من بطولة انتصار، صلاح عبدالله، عزت أبو عوف، هالة فاخر، بشرى.

واشتهر الراحل الخواجة بتشجيعه ومساندته الدائمة لنادى الزمالك، فيما حل ضيفًا على ندوة الخليج 365 التى أقيمت تحت شعار "لا للتعصب" حيث استقبل ”الخليج 365” كبار مشجعى الأهلى والزمالك حربى والخواجة، للكشف عن أسباب انتشار التعصب فى الرياضة خلال الوقت الحالى.

وكشف رأفت ياسين الشهير بـ "الخواجة" كبير مشجعى الزمالك، عن سبب انتشار حالة التعصب الكروى بين جماهير القطبين فى الفترة الأخيرة، وتحدثا الثنائى فى ضيافة الخليج 365، عن ذكرياتهم من داخل مدرجات القطبين.