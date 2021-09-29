شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يتعاون لأول مرة مع أحمد المالكى ومحمد عبيه في أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب محمد ثروت في أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد عبيه ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت .

وأعرب الشاعر أحمد المالكى عن سعادته بالعمل لأول مرة مع فنان كبير بحجم محمد ثروت يتميز بصوت قوى ويتمنى أن تنال الاغنية إعجاب الجمهور، حيث يقدمها بشكل جديد ومختلف تماما عن أعماله السابقة .





وكان ”الخليج 365” استضاف المطرب الكبير محمد ثروت في ندوة خاصة، وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيرة يا مستعجل على فراقى. وقال ثروت إنه تلقى ثناء كبيرًا من مختلف الفنانين والجمهور أيضًا بعد طرح الأغنية، ووعد بالمزيد من الأعمال الناجحة خلال الفترة القادمة، وكشف عن إمكانية طرحه أغنية للأطفال بسبب حفيدته خلال الفترة المقبلة.

وتابع ثروت في تصريحاته أنه سعد كثيرًا بما قدمه في مشواره الفني، ولكنه ظلم نفسه كثيرًا في أنه كان مقلّا في الفيديو كليب، في الوقت الذى كان يبحث فيه الجمهور عن الفيديو كليب أكثر من الصوت.