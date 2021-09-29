صلاح عبدالله يقترح تدريس مشوار محمد صلاح الكروي بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اقترح الفنان الكبير صلاح عبدالله، تدريس مشوار اللاعب المصري محمد صلاح بالمدارس.

وكتب "عبدالله" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "مجرد اقتراح، أقترح تدريس مشوار محمد صلاح الكروي للنصف الثاني من المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية كلها، وعندي أفكار بس كدا".

ويعد محمد صلاح واحدا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأشهر محترف مصري بالخارج.

من ناحية أخرى يشارك الفنان صلاح عبدالله في الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

والفيلم بطولة محمد هنيدي، صابرين، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة.

