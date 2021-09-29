بعد حديث دريد لحام عنه.. تعرف على الفيلم الذي حلم بتقديمه مع عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"حلم" تقديم فيلم يجمع الفنان السوري الكبير دريد لحام والزعيم عادل إمام، كان من بين المحاور الهامة التي تم الحديث عنها، خلال ندوة تكريم "لحام" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧.

وقال المخرج محمد عبدالعزيز، خلال الندوة: "دريد لحام قمة من قمم التعليم والفكر في العالم العربي، وكان عندي أمل أعمل فيلم يجمع دريد لحام مع عادل إمام ولكن للأسف ماتمش، دريد لحام مش فنان ومخرج بس، ولكنه مفكر قبل كل شيء".

ومن جانبه رد دريد لحام على كلام محمد عبدالعزيز، قائلا: "لازم نحلم ونحاول تحقيق الأحلام، وأنا لم أفقد الحماس في أن ألتقي بالزعيم عادل إمام حتى الآن أو بعمل معك".

وكان الفنان السوري دريد لحام قد كشف منذ سنوات عن تفاصيل الفيلم الذي تمنى أن يجمعه مع الفنان عادل إمام ، قبل أن يتعثر المشروع ويصبح حلم مؤجل.

في حوار مصور بالفيديو نشره الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، تحدث دريد لحام عن الفيلم الحلم، وقال أن هناك مشروع فيلم سينمائي بينه وبين الزعيم عادل إمام باسم "وطن في السماء".

وأكد دريد في الحوار، عقده اجتماعا مع عادل إمام في دبي، للإتفاق على كواليس العمل، مشيرًا إلى أن الفيلم لا يزال حلمًا بالنسبة له، وقال: "“الزعيم يعني في أحلى من هيك زعيم، خلاص إن شاء الله بنجتمع".