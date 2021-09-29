أحمد شيبة يرزق بمولودته "ملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان أحمد شيبة، قدوم مولودته "ملك"، ونشر صورتين عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك رفقة ابنته.

وكتب "شيبة": "الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقني بملك أحمد شيبة، ربنا يخليهالنا يارب ويرزقنا برزقها".

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة "شيبة" بمولودته الجديدة، من بينهم: عمرو عبدالعزيز، أحمد مدحت، وآخرون.

من ناحية أخرى يستعد أحمد شيبة لإحياء حفل غنائي بختام دورى مهرجان النقاشين لكرة القدم المقرر إقامته يوم ٢٩ أكتوبر القادم بفندق جرافيتي بالغردقة بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة وشخصيات عامة والتي تنظمه شركة برايتون للعام السادس على التوالي

