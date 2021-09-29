إلهام شاهين: "التكريم من مهرجان الدولة له طعم مختلف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق

أقيمت اليوم ندوة توقيع كتاب "المتمردة" على هامش تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة الـ 14 للمهرجان القومي للمسرح المصري.

وقالت "إلهام": "أنا سعيدة لتكريمي من المهرجان القومي للمسرح، وعلى الرغم من تكريمي في عدة مهرجانات إلا أن التكريم من مسرح الدولة له طعم مختلف".

وتابعت: "هناك مهرجانات تقوم بتكريمي بعضها ليس له حيثية وفرحة حصولنا على تكريم ليست من القلب، لكن المهرجان القومي للمسرح يعتبر من أهم التكريمات في مسيرتي الفنية وهو فرحة حقيقية من القلب، وقيمة التكريم من الجهة التي تقدمه".

أقيمت الندوة بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وأدارها الكاتب والمخرج المسرحي جمال عبدالناصر، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري.