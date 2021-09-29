لطيفة تعلق على تعيين نجلاء بودن رئيسة حكومة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة التونسية لطيفة عن سعادتها بتعيين السيدة نجلاء بودن رئيسة حكومة دولة تونس، اليوم الأربعاء.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " لأول مرة في تاريخ تونس والعالم العربي رئيسة حكومة امرأة ".

وأضافت: "مش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة، السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتي كبيرة في شعبنا".

من جانب آخر طرحت الفنانة التونسية لطيفة، كليب أغنية "الأستاذ"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، 7 سبتمبر الجاري.

وتم تصوير كليب "الأستاذ" في منطقة أهرامات الجيزة، ويشارك الفنان أحمد كرارة في الكليب ويجسد شخصية منقّب عن الآثار.

الأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

