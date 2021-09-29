إلهام شاهين: التحقت بجامعة الأزهر وأهلي عرضوني على "طبيب نفسي" بسبب انطوائي وخجلي الشديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة إلهام شاهين، في ندوة توقيع كتابها "المتمردة" ضمن فعاليات الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، إن والدها عارض بشدة دخولها الفن.

وأوضحت "إلهام" أن والدها كان يحب الفن، ويكتب الشعر والمسرحيات، ولكنه عارض دخولها الفن بسبب خجلها الشديد.

وتابعت: "أنا كنت بتكسف أوي، ولو حد شخط فيا ممكن يغمى عليا من الخضة ودموع بلا توقف ورعشات، وأهلي خدوني لدكتور نفساني وأنا طفلة لأني كنت منطوية وحساسة جدا وخجولة جدا ومن كلمة بنهار وبتكسف من خيالي".

وكشفت أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لدراسة الإخراج، ولكن وقتها لم يكن هناك قسم إخراج فدخلت قسم تمثيل.

وأضافت: "أنا كنت تربية مدارس راهبات وطول عمري في مدارس بنات ولما جيت أدخل الجامعة بابا قرر يدخلني لغات وترجمة جامعة الأزهر، لكن أنا رحت من وراه عشان أقدم في المعهد ولما قبلوني هو كان رافض تماما وعارضني معارضة شديدة".

وأشارت إلى أنها عملت أول مسرحية مع المخرج كمال ياسين وهي "حورية من المريخ" وبسبب خجلها الشديد كانت تتحدث بصوت لم يصل للجمهور.

واستكملت: "الجمهور في الصالة قعد يقول الصوت الصوت فانهارت وقعدت أعيط وقفلوا الستارة، وبعد ما المخرج حمسني وطلب من الجمهور إنه يقف جنبي لأنها أول تجربة صعبت على الجمهور وفعلا ابتديت أثق في نفسي".

أقيمت الندوة بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وأدارها الكاتب والمخرج المسرحي جمال عبدالناصر، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري