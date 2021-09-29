إلهام شاهين في ندوة تكريمها: "دخلت في العديد من الصراعات بسبب تمردي وأدافع دائما عن حقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، إنها اختارت اسم "المتمردة" للكتاب الذي يروي مسيرتها الفنية والإنسانية للكاتب جمال عبدالناصر، وهو أكثر مصطلح يصف شخصيتها.

وتابعت "إلهام" في ندوة توقيع كتابها على هامش الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري: "أنا متمردة، وهذا التمرد أدخلني في العديد من الصراعات على المستوى الفني والشخصي".

واستكملت: "على سبيل المثال حينما كنت طفلة قالت لي المدرسة افتحي إيدك عشان أضربك، ووقتها رفضت قائلة: وزير التربية والتعليم مانع الضرب، فطلبت استدعاء ولي أمري، فقلت لها: بابا هيضربك لأنه مش هيسمح إن بنته تتضرب".

وأضافت: "والدي كان خريج حقوق، وتربيته لي جعلتني أعرف حقوقي وواجباتي جيدا، وأدافع تماما عن حقي دون أن أخجل".

أقيمت الندوة بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وأدارها الكاتب والمخرج المسرحي جمال عبدالناصر، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري