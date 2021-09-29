هكذا علقت إليسا على تعيين أول رئيسة وزراء عربية في تونس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 46 دقيقة

اعتبرت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء اليوم الأربعاء، تعيين أول رئيسة للوزراء في تونس هو انتصار للمرأة، وذلك في تعليق لها على تكليف نجلاء بودن لتشكيل الحكومة الجديدة .

وقالت إليسا في تغريدة بحسابها على موقع “تويتر: “تونس الجميلة في كل شيء تنتصر للمرأة مرة جديدة”.

وأضافت: “مبروك لهذه الدولة الحبيبة انتصارها للمساواة عبر أول رئيسة حكومة. إنها نون التأنيث والنصر”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ تونس الحديث، بل وفي تاريخ الدول العربية.

وظهر سعيد في مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية خلال تكليفه بودن بالمنصب قائلا: ” قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة وسيكون هذا لأول مرة امراة تتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية هذه التدابير الاستثنائية”.

وتابع: “نتحمل اليوم مسؤولية تاريخية وستكون هذه اللحظة تاريخية أول مرة امرأة تتولى رئاسة الحكومة هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية وتأكيد على أن المرأة قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح والرؤية التي يملكها الرجل”.

ونجلاء بودن تبلغ من العمر 63 عاما، ونشأت في ولاية القيروان وسط البلاد، وهي حاصلة على الدكتوراه في الجيولوجيا من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس، وتعمل أستاذة تعليم عال في ذات التخصص بالمدرسة الوطنية للمهندسين في تونس، وسبق أن شغلت عدة مناصب في وزارة التعليم العالي.