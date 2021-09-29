شاهد.. سوق تجاري على شكل نافذة إلى الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصبح استكشاف الفضاء أمرا يروق للكثيرين، حتى أن ذلك الأمر تجاوز حدود الشغف وأصبح حلما يراود كل من يهتم بالسفر خارج كوكب الأرض.

وتطورت وسائل استكشاف الفضاء بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وأصبح بمقدور بعض الأشخاص الانطلاق في رحلات استكشافية والعودة خلال وقت محدد.

وأدى ذلك إلى وجود نوع جديد من السياحة التي تمكن الراغبين في تجربتها من الوصول إلى الفضاء الخارجي داخل مركبات خاصة، كما فعل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، في يوليو/ تموز الماضي.

وتمكن بيزوس، من الصعود إلى حد الفضاء الخارجي على ارتفاع 107 كيلومترا خلال أول رحلة مأهولة لشركته الخاصة “بلو أوريجين” مع 4 أشخاص آخرين، وتلا ذلك إطلاق رحلة فضائية أخرى لشركة “سبيس إكس” التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

لكن التكلفة الباهظة للقيام برحلات مشابهة، جعلت مصممي أحد الأسواق التجارية في الصين يبتكرون سوقا على الأرض بطريقة تجعل رواده أشبه بمن يصعدون إلى الفضاء.

ونشرت صفحة “بيوتيفل تشاينا” الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض التفاصيل الداخلية للسوق، المقام في مدينة شنجن، جنوبي الصين، ويبدو مركز التسوق هذا وكأنه بوابة للفضاء الخارجي.