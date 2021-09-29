حسين الجسمي يتغنّى بالرمش الـ”فتّاك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية عاطفية جديدة من ألحانه وغنائه بعنوان “فتّاك”، وأعلن عن صدورها على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية “فتّاك” من أشعار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وتوزيع المايسترو وليد فايد.

وتحمل كلمات الأغنية معاني العشق والشوق، إذ يقول الجسمي في مطلعها: “يا رفيع الذوق لك ضناني الشوق وما احتملت البين رمشك الفتّاك يــــذبــح وهــلّاك من حلات العين في عيوني لاح خـدّك الوضّاح.. كالبروق تبين”.

وصدرت أغنية “فتّاك” في فيديو مُمنتج تضمن كلماتها عبر قناة حسين الجسمي في موقع “يوتيوب”، كما نشرها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، والمكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصِّصة.