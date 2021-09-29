مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه تيام: " بسمة حياتنا وفرحة عمري"

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القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم مصطفى قمر، بعيد ميلاد ابنه الشاب تيام مصطفى قمر الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ25، ونشر صورة تجمعهما على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه له رسالة يعبر فيها عن حبه الشديد له وأمنياته له بالتوفيق في السنوات القادمة من حياته.



مصطفى قمر على انستجرام

وقال الفنان مصطفى قمر، في رسالته تهنئته لابنه تيام بعيد ميلاده: " حبيبي يا تيمو يا بسمة حياتنا كل سنة وانت طيب وبألف خير يا حبيبي عقبال ١٠٠ سنة يا تيام يا فرحة عمري ويا رب تحقق كل اللي بتتمناه واكتر بحبك ياتيمو".



مصطفى قمر وابنه تيام

وكان قد قال النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365"، إنه يجهز لأغنية جديدة من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر الإعلان عنها فى القريب العاجل، عقب تسجيلها مباشرة.

وأعرب قمر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على ظهوره ضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم الذى يعرض في السينمات حاليًا، والفيلم يشارك فى بطولته كل من دينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

وأضاف قمر أنه سعيد بالمشاركة في العمل مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى وغيرهم ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور حيث إنه قصة جديدة ومختلفة على السينما المصرية.