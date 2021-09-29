لأول مرة مايك تايسون يظهر على شاشات السينما الهندية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: كشف صانع أفلام بوليوود، المنتج “كاران جوهر” أن بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل “مايك تايسون” سيشارك في فيلمه القادم Liger، في مشاركة له على الشاشات الهندية.

وأكد “كاران جوهر” الخبر عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “لأول مرة على الإطلاق، سيظهر ملك الحلبة على شاشات السينما الهندية الكبيرة! الترحيب بـ”مايك تايسون” في فريق Liger!”

وكما يُمثل Liger أول ظهور لملك الملاكمة في السينما الهندية، فهو يُمثل أيضًا أول تعاون لبطل العلم النجم “فيجاي ديفيراكونا” مع المخرج “بوري جاغاندا”. وسيضم الفيلم الممثل “أرجون ريدي” كمقاتل MMA (فنون القتال المختلطة).

كان “فيجاي” أيضًا متفائلًا جدًا بشأن مشاركة مساحة البطولة مع أسطورة الملاكمة، حيث قال في منشور له على إنستغرام: “لقد وعدناكم بالجنون! لقد بدأنا للتو. لأول مرة على الشاشات الهندية إنضمام بطل الملاكمة، الأسطورة، الوحش، الأعظم على الإطلاق! أيرون مايك تايسون إلى Liger”.

من النجمات المشاركات في بطولة الفيلم؛ “أنانيا باداي” و”راميا كريشنان”، ومن النجوم؛ “رونيت روي”، “فيشوريدي”، “ماكاراند دشباندي” و”جتوب سرينو”. ويقوم فريق Liger حاليًا بالتدريب على تسلسلات الحركة العالية تحت إشراف مصمم الحركات “كتشا”.

سيتم إصدار الفيلم بخمس لغات: الهندية، التيلجو، التاميلية، الكانادا والمالايالامية. ولم يتم الإعلان عن تاريخ عرضه بعد.

في حين أنه من الصحيح أن نجم الملاكمة لم يمثل أبدًا في أحد أفلام بوليوود من قبل، إلا أنه سبق و روَّج لفيلم هندي. ففي عام 2007، ظهر “تايسون” في أغنية ترويجية لفيلم Fool N- المقتبس من فيلم هوليوود Snatched- لـ”أحمد خان”، حيث ظهر طاقم التمثيل بأكمله وهم يرقصون على موسيقى مبهجة، وتم عرض لقطات لـ”مايك تايسون” في حلبة الملاكمة، وأثناء نزوله من سيارته.