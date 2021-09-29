حياة الفهد تعلن عن مسلسلها الجديد “بتوقيت مكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة الكويتية حياة الفهد عن مسلسلها الجديد الذي يجمعها مع الفنان الكويتي سعد الفرج، ونشرت ثلاث صور كتبت على الأولى: (ونلتقي مجدداً أنا وأخي ورفيق دربي وذكريات الماضي من الفن الجميل الفنان القدير سعد الفرج في مسلسل موسمي “بتوقيت مكة” يتم تصويره الآن في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية إخراج مناف عبدال وسيناريو وحوار عبد المحسن الروضان).

كما نشرت صورة أخرى وعلقت عليها كاتبة: (على أرض المملكة العربية السعودية الحبيبة نلتقي بعد إحدى وعشرون عاماً مع أخي بو بدر الفنان القدير سعد الفرج لنذكر جمهورنا العزيز بماضينا ماضي الفن الجميل المسلسل الموسمي بتوقيت مكة).

كما نشر الفنان سعد الفرج على صفحته وأعلن عن العمل وكتب: (21 سنة بتوقيت مكة المملكة العربية).

“بتوقيت مكة” عمل مكون من 7 حلقات، من تأليف عبد المحسن الروضان، وتدور أحداثه في قالب من التشويق والإثارة حول شخصيتين يجسدهما الفرج والفهد. وسيعرض المسلسل عبر إحدى منصات الديجيتال بلات فورم، ولم يتم التصريح بأسماء باقي النجوم المشاركين في المسلسل.

كما نشر المخرج مناف عبدال صورة وعلق: (العمل مع الكبار متعة بتوقيت مكة سعد الفرج وحياة الفهد).