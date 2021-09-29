شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى على مسرح المدرسة الابتدائية فى طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الإعلامية والفنانة منى عبد الغنى ذكريات طفولتها فى المرحلة الابتدائية، خلال ممارستها الغناء والعزف على مسرح المدرسة، ونشرت الصورة على "انستجرام" مصحوبة بتعليق: "من يومى فنانة".

وبدأت الإعلامية منى عبد الغنى، السبت الماضى، تقديم برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" بكلمات عن البرنامج بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقه على فضائية "CBC"، قائلة إن النجاح تراكمى ويحتاج عملا شاقا وجهدا طول الوقت، حتى يظل البرنامج ناجح طول الـ 10 سنوات الماضية".

وقدمت عبد الغنى، فى أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية "CBC" ، الشكر لكل من الصحفية سهير جودة، وكذلك الإعلامية مفيدة شيحة، وذلك على الفترة التى كانتا معها فى تقديم البرنامج خلال الفترة الماضية.

وقدم أولى حلقات البرنامج فى موسمه الجديد، كل من الإعلامية منى عبد الغنى، والإعلامية هبة الأباصيري، والإعلامية إيمان عز الدين.