شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بك وأسيا داغر لا نوم ولا أكل .. حكايات نسيان النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما يركز نجوم الفن فيما يشغلهم من أعمال فنية ويشردون ولا يشعرون بما حولهم من أحداث وأشخاص، وكثيرا ما وقع نجوم الزمن الجميل فى العديد من المواقف المحرجة بسبب هذا الشرود، أو نسوا أشياء هامة كالطعام والنوم فى غمرة انشغالهم بالعمل حتى كادو يفقدون الوعى.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين عرفوا بنسيان أشياء هامة اذا انشغلوا بعمل فنى، الفنان الكبير يوسف وهبى ، فعلى الرغم من أنه كان معروفاً بحفظه الشديد لأدواره ، وكان لا يحتاج إلى مساعدة الملقن أبداً طوال وقوفه على خشبة المسرح، إلا أنه كان ينسى كثيراً أن يأكل طوال انشغاله بالعمل فكان يفطر أحياناً بعد العصر ويتعشى صباح اليوم التالى.

أما الفنانة المنتجة الكبيرة أسيا داغر فكانت رغم حرصها ودقتها الشديدة فى أعمالها ومتابعتها لكل صغيرة وكبيرة، تنسى دائماً مواعيد الطعام .

وذات مرة غاب مهندس الديكور أثناء العمل فى أحد الأفلام ، واقترب موعد التصوير دون أن يحضر ، فأشرفت أسيا بنفسها على أعمال الديكور ، وظلت 3 أيام متواصلة لم تر فيها النوم ، ونسيت أن تأكل وعاشت على السوائل والشاى والقهوة ، ولم تتذكر أنها لم تأكل أو تنام خلال 3 أيام إلا عندما انتهى العمل فى الديكور ، حيث وجدت نفسها تترنح من شدة التعب ولا تكاد ساقها أن تحملها، واتجهت لسيارتها حتى تذهب لبيتها وتأخذ قسطاً من الراحة ، وما كادت تجلس على مقعد القيادة حتى غطت فى نوم عميق، ولولا ستر الله أنها لم تكن بدأت فى قيادة سيارتها وإلا كانت تعرضت لحادث أثناء القيادة بعد أن انتصر عليها النوم.