شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يحتفل بقدوم مولودته الجديدة "ملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب أحمد شيبة بقدوم مولودته الجديدة "ملك" ونشر صورة تجمعه بها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلقا: "الحمد لله ربنا رزقنا بملك أحمد شيبة ربما يخليها ويرزقنا برزقها".

من ناحية أخرى، يقدم النجم أحمد شيبة أغنية جديدة باللهجة الصعيدية تحمل اسم "حقانى يا كبير" من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع اشرف البرنس، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وانتهى مؤخرا المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، أولهما "أنا مش فاضيلكم"، من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.

والأغنية الثانية "من كتر يا دنيا"، من إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيتين على فترة متباعدة بموسم الصيف الحالي على يوتيوب.