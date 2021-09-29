شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: بجهز لفيلم جديد باسم "بنات صابرة" وعمل مع محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة إلهام شاهين، خلال ندوتها بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، عن تحضيراتها لعمل جديد مع الفنان الكبير محمد صبحى، وهى خطوة كبيرة فى مشوارها؛ وهو فنان يحب الالتزام جدا. وتابعت "دور الفنان والإعلامى تنويرى فى المجتمع، ولذلك خرجت بجراءة أيام حكم الإخوان وقولت أننى لا أعترف بالرئيس الإخوانى، لكننا لدينا بعض الأفكار فى بعض المناطق البعيدة تقهر المرأة". وأضافت "نحتاج إمكانيات أكبر فى المسرح، وطموحى للمسرح أكبر مما هو عليه، وأشعر أننا نحتاج الكثير أمامنا لنصل للشكل الأفضل، وعلى الرغم من محاولات الفنان محمد صبحى، والنجم هانى رمزى، لكننا مازلنا ليس لدينا مسرح خاص". واستطردت "ولا أزال أحلم بالإخراج المسرحى، وأحلم بالكتابة والإخراج للسينما، وأكتب بعض النصوص والسيناريوهات، لكنها أحلام مؤجلة، لا أعلم متى يتحقق هذا الحلم".

وكشفت النجمة إلهام شاهين أنها تجهز لفيلم بعنوان "بنات صابرة"، يحارب فيه كل الفكر الجاهل، سواء زواج القاصرات أو التحرش، وهناقش فيه موضوعات كثيرة جدا تخص المجتمع، لأنى مهمومة بقضايا كثيرة، ونفسى الناس تفهم الدين صح، والقانون صح".

وتابعت: "انا بحب الستات المهمومة ببلدها، ودايما بحاول أقدم كل اللى أقدر عليه فى سبيل توعية الناس".

وبدأت ندوة النجمة إلهام شاهين، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للحديث عن كتاب المتمردة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومى للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري".

وكتاب المتمردة للكاتب الصحفي جمال عبد الناصر يتناول سيرة النجمة إلهام شاهين في المسرح ويوثق مشوارها المسرحى، الذى يزيد عن 20 عاما، كما يركز الكتاب على تمردها علي الأدوار العادية وتحديها لنفسها في تقديم أدوار ذات طابع خاص.

الكتاب أصدره مهرجان المسرح القومى التابع لوزارة الثقافة بمناسبة تكريم إلهام شاهين عن مشوارها الفنى، الذى قدمت خلاله 26 مسرحية، منهم مسرحيات للتليفزيون، قدمتها مع أكبر مخرجى المسرح، منهم سعد أردش و جلال الشرقاوى و السيد راضى و فهمى الخولى و د. عوض محمد عوض.

وكانت قد كرمت الفنانة إلهام شاهين خلال حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح يوم الاثنين الماضى،وأعربت عن سعادتها بالتكريم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أن هذا التكريم عزيز عليها وتشعر أنها تتكرم من بيتها.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.



































































































ندوة الفنانة إلهام شاهين (31)



ندوة الفنانة إلهام شاهين (32)



