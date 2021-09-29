شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العارف" للنجم أحمد عز يسجل 69 ألف جنيه فى السينمات ليلة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "العارف"، بطولة النجم أحمد عز، إيرادات ليلة أمس الثلاثاء في شباك التذاكر بلغت 69,344 ألف جنيه، لتتخطى إيراداته حاجز الـ 59 مليون جنيه، بعد 10 أسابيع من عرضه.

فيلم "العارف" من بطولة كل من أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.