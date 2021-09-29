كيف علق النجوم على صورة حلا شيحة بـ"الحجاب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أمس الثلاثاء.

وظهرت حلا في الصورة وهي مرتدية "الحجاب"، وعلقت: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي، الحمد لله".

وانهالت التعليقات من النجوم، وجاءت كالتالي، كتبت عبير صبري:"ربنا يسعد قلبك"، وعلقت هنا شيحة: "حبيبتي يا أجمل قلب".

كماعلقت أروى جودة: "ربنا يسعد قلبك وروحك دائمًا يارب"، وكتبت هنا الزاهد: "ربنا يسعدك يا أطيب قلب".

بينما كتبت الفنانة السورية جومانا مراد: "حبيبتي ربنا يسعد قلبك".

وعلقت الفنانة حلا شيحة على تهنئة زملائها لها وكتبت: "صحيت من النوم على كل الكلام الجميل و الدعوات اللي من القلب ويارب يجمعنا دايماً على حبه و الدعوات الجميلة ليها دائما الاثر في قلوب الناس لبعضها البعض و النفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن في زمن بقى صعب بس اللي بيحليه بجد الحب".

وكان أحمد شيحة والد حلا قال خلال لقائه في برنامج "حروف الجر" من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، إن حلا الآن لا ترتدي الحجاب، مشيرا إلى أنها عندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص.

وأضاف شيحة : "حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".

وعلق الفنان التشكيلي أحمد شيحة على الجدل المثار حول اعتزال ابنته حلا شيحة الفن وتحريمها له، قائلًا: "بنتي طيبة ونيتها طيبة وليست خبيثة ومحبة لكل زملائها من قلبها".